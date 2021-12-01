Шестеро українських військових загинули на фронті за листопад. Фото: istok

https://racurs.ua/ua/n163847-shestero-ukrayinskyh-viyskovyh-zagynuly-na-fronti-za-lystopad-foto.html

Ракурс

Війна на Донбасі забрала життя шістьох українських воїнів за минулий місяць. Двоє військовослужбовців — із 79-ї десантно-штурмової, по одному — зі 128-ї гірсько-штурмової, 24-ї і 54-ї механізованих бригад та 8-го полку спецпризначення.

Двоє полягли на Донеччині, четверо — у Луганській області. Про це повідомляє «Новинарня».

Сергій Єлисєєв народився 17 січня 1990 року в Дніпрі. На війні Єлисєєв — з 2015 року. Сержант, командир бойової машини — командир відділення підрозділу. Сергій загинув 2 листопада під Павлополем на Донеччині. Поховали бійця в Дніпрі на Алеї Героїв Краснопільського цвинтаря. Залишилися дружина, п’ятирічний син, батьки, бабуся і прабабуся, яка пережила Голодомор і Другу світову війну.

Віталій Павлисько не дожив три тижні до свого 48-річчя. Він народився 29 листопада 1973 року в Яворові на Львівщині. Головний сержант 7-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила. 7 листопада російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ поблизу Новозванівки на Луганщині із забороненого озброєння. Від поранень Павлисько загинув на місці. Поховали воїна на Новому цвинтарі в місті Яворів. Залишилися батьки, дружина, дочка й син.

12 листопада в зоні проведення ООС на Луганщині загинули від підриву двоє воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Майстер-сержант Вадим Федосєєв народився 1 жовтня 1970 року в селі Бурилове Миколаївської області. Був старшиною підрозділу. У 79-ту бригаду Федосєєв прийшов ще 1992 року. 44-річний підполковник, начальник повітряно-десантної служби 79 одшбр Руслан Прусов також віддав війську більшу частину життя. Він народився 2 січня 1977 року в Болграді на Одещині. У «79-ці» він служив із 2002 року. Руслан Прусов загинув разом із Вадимом Федосєєвим 12 листопада під час виконання бойового завдання в результаті підриву автомобіля. Поховали Руслана Прусова на Почесному секторі Мішковського кладовища в Миколаєві.

Старший солдат, снайпер підрозділу 8-го окремого полку спеціального призначення Уберт Мрачковський народився 12 липня 1988 року. У 2006 році був призваний на строкову службу, яку відслужив у 80-му окремому аеромобільному полку і вирішив залишитися у війську, підписавши контракт на п’ять років. Брав участь у боях за Савур-Могилу в складі 51-ї окремої механізованої бригади, був поранений. Також брав участь у боях за Дебальцеве. Загинув 19 листопада в районі Причепилівки на Луганщині — куля влучила йому в голову. Поховали бійця в Хмельницькому. Залишилися тітка, дружина і двоє дітей.

Алі Наіб Алхаслі народився 22 січня 1992 року в столиці Азербайджану — Баку. Старший солдат, старший оператор 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. 26 листопада Алі перебував на бойовому чергуванні поблизу Новомихайлівки, коли в нього поцілив ворожий снайпер. Поховали Алі Наіба Алхаслі за мусульманським звичаєм на Алеї слави в Харкові. Залишилися мати й молодший брат в Азербайджані та дружина в Харкові.

Джерело: Новинарня