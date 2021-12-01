Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n163846-pryami-peregovory-z-rosiieu-u-radi-rozkrytykuvaly-zayavu-zelenskogo.html

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Володимир Зеленський, президент України, під час виступу у Верховній Раді зі щорічним посланням сьогодні, 1 грудня, заявив про необхідність проведення прямих переговорів з Росією, щоб «повернути» Донбас.

В опозиції цю заяву Зеленського вже розкритикували, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Так, лідер фракції голос Ярослав Железняк у коментарі журналістам заявив, що немає сенсу вести переговори зі злочинцями «які спрямовують на вас щонайменше пістолет, а можливо й гаубицю».

Різануло досить сильно, але це неприпустимо. Якщо це була політична заява, яка інтерпретується як прямі переговори, то це дуже погано. Переговори можуть відбуватися лише через міжнародних партнерів, — наголосив Железняк.

У «Європейській солідарності» заявили, що вважають такі ініціативи «сценарієм Кремля» та «абсолютною капітуляцією».

Це ключова репліка цього «послання», яка означає, що нам готують капітуляцію. Прямі переговори — це сценарій Кремля, це «зрада», це абсолютна капітуляція. Наша фракція зовсім не підтримує можливості будь-яких прямих переговорів із Росією, — наголосила співголова фракції Ірина Геращенко.

Геращенко додала, що за час президентства Зеленського у щорічному посланні до Верховної Ради жодного разу «не прозвучало, хто ж окупував Крим і Донбас».

Екс-прем'єр Арсеній Яценюк, виступаючи сьогодні на Київському безпековому форумі, заявив, що українська влада має невідкладно ініціювати проведення саміту союзників нашої держави за участю США, Великої Британії, Німеччини та Франції, за результатами якого буде укладено нову угоду союзників про підтримку, захист та допомогу Україні та українській армії.

Не новий Будапештський меморандум, а нова угода союзників про підтримку, захист та допомогу Україні та українській армії, оскільки наші союзники мають чітко усвідомити: захищаючи Україну, кожен із них захищає свої країни, а всі ми разом захищаємо свободу та демократію у світі проти путінської диктатури та авторитаризму, — наголосив Яценюк.

Водночас у «Слузі народу» підтримують ініціативу Зеленського.

Якщо ми хочемо не імітувати, а займатися процесом, треба в лоб ставити запитання Росії, сідати за стіл переговорів. Якщо ж вони не сідають, а вдають — знову йтиме війна. Тому, мені здається, це абсолютно правильна риторика, — заявив лідер фракції Давид Арахамія.

За словами Арахамії, висновку про необхідність проведення прямих переговорів між Україною та Росією дійшли «всі члени переговорної групи в «нормандському форматі».

Всі розуміють, що Росія — учасник процесу з боку так званих терористичних організацій, вона їх координує, дає завдання, фінансує. Тому мені здається, це правильний крок, — додав Арахамія.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»