Яким буде Новий рік у Києві, розповіли в КМДА

https://racurs.ua/ua/n163845-yakym-bude-novyy-rik-u-kyievi-rozpovily-v-kmda.html

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Новий рік у Києві розпочнеться 16 грудня — у цей день в столиці запрацюють 14 святкових локацій. Новорічні ялинки будуть встановлені в усіх районах міста.

Про це 1 грудня повідомила прес-служба Київської міськдержадміністрації.

Цьогоріч до створення локацій знову залучать приватний бізнес.

У першу чергу, це дозволяє зекономити десятки мільйонів бюджетних коштів, які потребують інші галузі. Водночас таке партнерство дозволяє створити сучасні європейські локації, які є магнітом не тільки для киян, а й для гостей столиці. Нагадаю, що головна ялинка Києва і країни вже два роки поспіль потрапляла до європейського рейтингу найкрасивіших ялинок, і це реальне визнання нашої співпраці з бізнесом, — повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Монтаж святкових локацій на Софійській та Контрактовій площах, а також біля Арки дружби народів розпочнеться найближчим часом. Також Департамент культури оприлюднить план заходів та перекриття руху.

Водночас на Фейсбук-сторінці організаторів новорічного свята у Києві Folk Ukraine вказали, що локації працюватимуть місяць — з 16 грудня до 16 січня.

Головна ялинка України матиме висоту 31 м, її прикрашатимуть понад 10 тис. іграшок і 10 км гірлянд теплого кольору.