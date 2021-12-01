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Яким буде Новий рік у Києві, розповіли в КМДА
Яким буде Новий рік у Києві, розповіли в КМДАhttps://racurs.ua/ua/n163845-yakym-bude-novyy-rik-u-kyievi-rozpovily-v-kmda.htmlРакурс
Новий рік у Києві розпочнеться 16 грудня — у цей день в столиці запрацюють 14 святкових локацій. Новорічні ялинки будуть встановлені в усіх районах міста.
Про це 1 грудня повідомила прес-служба Київської міськдержадміністрації.
Цьогоріч до створення локацій знову залучать приватний бізнес.
У першу чергу, це дозволяє зекономити десятки мільйонів бюджетних коштів, які потребують інші галузі. Водночас таке партнерство дозволяє створити сучасні європейські локації, які є магнітом не тільки для киян, а й для гостей столиці. Нагадаю, що головна ялинка Києва і країни вже два роки поспіль потрапляла до європейського рейтингу найкрасивіших ялинок, і це реальне визнання нашої співпраці з бізнесом, — повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Монтаж святкових локацій на Софійській та Контрактовій площах, а також біля Арки дружби народів розпочнеться найближчим часом. Також Департамент культури оприлюднить план заходів та перекриття руху.
Водночас на Фейсбук-сторінці організаторів новорічного свята у Києві Folk Ukraine вказали, що локації працюватимуть місяць — з 16 грудня до 16 січня.
Головна ялинка України матиме висоту 31 м, її прикрашатимуть понад 10 тис. іграшок і 10 км гірлянд теплого кольору.
Основа ялинки буде оздобленою у вигляді Шопки — традиційного вертепу, який в Україні здавна було прийнято зводити до Різдва. Довкола ялинки розташуються розважальні локації: ковзанка, фотозони, дитячі забавки, майстерня та музей новорічних прикрас, сцена, де відбуватимуться виступи та конкурси, фудкорти та теплі зони для відпочинку, — анонсували у Folk Ukraine.
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