Каким будет Новый год в Киеве, рассказали в КГГА

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Новый год в Киеве начнется 16 декабря — в этот день в столице заработают 14 праздничных локаций. Новогодние елки будут установлены во всех районах города.

Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

В этом году к созданию локаций снова привлекут частный бизнес.

В первую очередь, это позволяет сэкономить десятки миллионов бюджетных средств, нуждающихся в других отраслях. В то же время, такое партнерство позволяет создать современные европейские локации, которые являются магнитом не только для киевлян, но и для гостей столицы. Напомню, что главная елка Киева и страны уже два года подряд попадала в европейский рейтинг самых красивых елок, и это реальное признание нашего сотрудничества с бизнесом, — сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Монтаж праздничных локаций на Софийской и Контрактовой площадях, а также у Арки дружбы народов начнется в ближайшее время. Также Департамент культуры обнародует план мероприятий и перекрытия движения.

В то же время на Фейсбук-странице организаторов новогоднего праздника в Киеве Folk Ukraine указали, что локации будут работать месяц — с 16 декабря по 16 января.

Главная елка Украины будет высотой 31 м, ее украсят свыше 10 тыс. игрушек и 10 км гирлянд теплого цвета.