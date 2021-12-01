Дия. Фото: istock

https://racurs.ua/n163844-diya-ne-generiruet-kovid-sertifikat-obyasnenie-minzdrava.html

Ракурс

«Дія» не генерирует сертификат о вакцинации от коронавируса — что делать в таком случае, рассказали в Минздраве.

Если вы получили статус «Нет данных о вас», попробуйте повторить запрос через портал «Дія». Если и портал ответил, что «Нет данных о вас», обратитесь к вашему семейному врачу или к врачу, который делал вам прививку.

Предложите проверить персональные данные:

ФИО на украинском и английском языках, как в паспортных документах;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, ранее называвшийся индивидуальный налоговый номер — ИНН);

уникальный номер записи, которая вносится о каждом гражданине Украины в Единый демографический реестр и помогает сделать цифровую идентификацию человека;

дата рождения, как в паспорте/свидетельстве о рождении;

актуальный номер телефона.

Если вы получили статус «Ошибка при генерации сертификата» после запроса на COVID-сертификат, то рекомендуется обратиться к семейному врачу или к врачу, который делал прививку, с запросом проверить ваши персональные данные.

Если вы получили статус «Сертификат о вакцинации недоступен», обратитесь в пункт вакцинации, чтобы ваши данные внесли. Рекомендуется обновить мобильное приложение, затем отправить запрос на генерацию COVID-сертификата повторно или сделать это через портал «Дія».

Статус «Сертификат о вакцинации недоступен» с таким текстом «Вы привились не в Украине или данные о вакцинации внесены не тем врачом, который делал прививку» выпадает тогда, когда вакцинация против COVID-19 была сделана за пределами Украины и пока вы не можете получить сертификат.

Вы получили статус: «Номер партии вакцины неверный» — нужно обратиться к врачу, который провел прививку и внес медицинскую запись о вакцинации в электронную систему здравоохранения, с запросом обозначить внесенные данные как ошибочные и добавить корректные данные повторно.

Напомним, ранее мы сообщали, что COVID-сертификат об одной дозе вакцинации от коронавируса можно сгенерировать на портале «Дія» — для этого нужно иметь только электронную подпись.