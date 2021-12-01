Дія. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163844-diya-ne-generuie-kovid-sertyfikat-poyasnennya-moz.html

Ракурс

«Дія» не генерує сертифікат про вакцинацію від коронавірусу — що робити в такому випадку, розповіли в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ).

Якщо ви отримали статус «Немає даних про вас», то спробуйте повторити запит через портал «Дія». Якщо й портал відповів, що «Немає даних про вас», зверніться до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення.

Попросіть перевірити персональні дані:

ПІБ українською та англійською мовами, як у паспортних документах;

реєстраційний номер облікової картки платника податків, який раніше називався індивідуальний податковий номер — ІПН);

унікальний номер запису, що вноситься про кожного громадянина України до Єдиного демографічного реєстру й допомагає зробити цифрову ідентифікацію людини;

дата народження, як у паспорті/свідоцтві про народження;

актуальний номер телефону.

Якщо ви отримали статус «Помилка при генерації сертифіката» після запиту на COVID-сертифікат, то рекомендовано звернутися до сімейного лікаря або до лікаря, який робив щеплення, із запитом перевірити ваші персональні дані.

Якщо ви отримали статус «Сертифікат про вакцинацію недоступний», то зверніться до пункту вакцинації, щоби ваші дані внесли. Рекомендовано оновити мобільний застосунок, після цього надіслати запит на генерацію COVID-сертифіката повторно або зробити це через портал «Дія».

Статус «Сертифікат про вакцинацію недоступний" з таким текстом «Ви щепились не в Україні або дані про вакцинацію внесені не тим лікарем, який робив щеплення» випадає тоді, коли вакцинація проти COVID-19 була зроблена за межами України й наразі оформити сертифікат не є можливим.

Ви отримали статус: «Номер партії вакцини помилковий" — потрібно звернутися до лікаря, який провів щеплення і вніс медичний запис про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я, із запитом позначити внесені дані як помилкові й додати коректні дані повторно, без помилки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-сертифікат про одну дозу вакцинації від коронавірусу можна згенерувати на порталі «Дія» — для цього потрібно мати лише електронний підпис.