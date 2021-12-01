Кива посварився з матерями загиблих військових у Раді

https://racurs.ua/ua/n163843-kyva-posvaryvsya-z-materyamy-zagyblyh-viyskovyh-u-radi-video.html

Ракурс

Ілля Кива, скандальний нардеп з проросійської політсили ОПЗЖ, у Верховній Раді 1 грудня посварився з матерями загиблих солдатів на Донбасі. Словесну перепалку Кива влаштував у відповідь на зауваження щодо спілкування із журналістами російською мовою.

Вибачте, будь ласка, а в туалеті, якою мовою мені говорити?, — заявив парламентар.

Конфлікт почався з того, що мати вбитого Євгена Харченка Наталія зробила нардепу зауваження, який в той момент давав коментар для ЗМІ. Жінку обурив факт спілкування народного депутата російською мовою у стінах Ради. Далі в діалог із Кивою вступила Ірина Рижак, сина якої вбив снайпер у 2014 році у Докучаєвську.

Ми ніколи не відмовимося від нашої мови, — заявила Рижак.



Згодом Кива заявив, що зараз він не перебуває на трибуні Верховної Ради, тому й не зобов’язаний спілкуватися українською мовою.