Глава МВС пропонує збільшити зарплати підлеглим через детінізацію алкоринку

Монастирський. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n163842-glava-mvs-proponuie-zbilshyty-zarplaty-pidleglym-cherez-detinizaciu-alkorynku.html

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Очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський пообіцяв підвищити зарплату правоохоронцям завдяки детінізації економіки.

Таку заяву він зробив під час засідання Кабінету міністрів.

Заробітна плата прикордонників, рятувальників, бійців Нацгвардії та поліцейських насправді жалюгідна. Сьогодні паркувальники та розносники піци отримують більше, ніж нацгвардійці, які забезпечують публічну безпеку та несуть службу в ООС, та прикордонники, які захищають наші кордони, — заявив Монастирський.

За його словами, кошти на зарплати можна отримати від детінізації за напрямками підвищення збору акцизів із лікеро-горілчаних виробів. Він заявив, що за результатами роботи минулого місяця надходження по акцизу збільшилось на 1 млрд грн.

Абсолютно реально збільшити ці кошти на 10 млрд у наступному році і виділити їх на грошове забезпечення підрозділів МВС. Це дозволить поступово підвищити зарплати на 20%, — додав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україні потрібно буде витратити 17 млрд грн для належного обладнання кордону з Білоруссю та Росією. Відповідні роботи триватимуть два роки.