Глава МВД хочет поднять зарплаты подчиненным за счет детенизации алкорынка

Монастырский. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n163842-glava-mvd-hochet-podnyat-zarplaty-podchinennym-za-schet-detenizacii-alkorynka.html

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Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский пообещал повысить зарплату правоохранителям благодаря детенизации экономики.

Такое заявление он сделал во время заседания Кабинета Министров.

Заработная плата пограничников, спасателей, бойцов Нацгвардии и полицейских действительно жалкая. Сегодня парковщики и разносчики пиццы получают больше, чем нацгвардейцы, которые обеспечивают публичную безопасность и несут службу в ООС, и пограничники, защищающие наши границы, — заявил Монастырский.

По его словам, средства на зарплаты можно получить от детенизации по направлениям повышения сбора акцизов с ликероводочных изделий. Он заявил, что по результатам работы в прошлом месяце поступления по акцизу увеличились на 1 млрд грн.

Абсолютно реально увеличить эти средства на 10 млрд в следующем году и выделить их на денежное обеспечение подразделений МВД. Это позволит постепенно повысить зарплаты на 20%, — добавил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украине нужно будет потратить 17 млрд грн для надлежащего оборудования границы с Беларусью и Россией. Соответствующие работы продлятся два года.