Названо найпопулярніші серед українців музичні кліпи 2021 року, фото:

https://racurs.ua/ua/n163839-u-top-10-ulublenyh-klipiv-ukrayinciv-tilky-odyn-ridnou-movou-video.html

Ракурс

YouTube, популярний відеосервіс, традиційно представив рейтинг найпопулярніших серед українців кліпів поточного року.

У цьогорічному топ-10 лише один кліп українською мовою. Про це повідомляється в офіційному блозі компанії «Google Україна».

Топ-10 найпопулярніших кліпів 2021 року виглядає так:

LOBODA — Родной (Премьера клипа, 2021)

Султан Лагучев — Горький вкус | Премьера клипа 2021

Minelli — Rampampam | Official Video

MORGENSHTERN — ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]

NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — КРАСНОЕ ВИНО

Тина Кароль — Скандал (Премьера 2021)

Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА

Artik & Asti — Истеричка (Official Video)

Супер Жорик — Чао! Чао! Премьера клипа 2021

Wellboy — Гуси

Нагадаємо, у YouTube також назвали топ-10 авторських відео 2021 року.