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Названо найпопулярніші серед українців музичні кліпи 2021 року, фото:
У топ-10 улюблених кліпів українців тільки один рідною мовою (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n163839-u-top-10-ulublenyh-klipiv-ukrayinciv-tilky-odyn-ridnou-movou-video.htmlРакурс
YouTube, популярний відеосервіс, традиційно представив рейтинг найпопулярніших серед українців кліпів поточного року.
У цьогорічному топ-10 лише один кліп українською мовою. Про це повідомляється в офіційному блозі компанії «Google Україна».
Топ-10 найпопулярніших кліпів 2021 року виглядає так:
- LOBODA — Родной (Премьера клипа, 2021)
- Султан Лагучев — Горький вкус | Премьера клипа 2021
- Minelli — Rampampam | Official Video
- MORGENSHTERN — ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]
- NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — КРАСНОЕ ВИНО
- Тина Кароль — Скандал (Премьера 2021)
- Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА
- Artik & Asti — Истеричка (Official Video)
- Супер Жорик — Чао! Чао! Премьера клипа 2021
- Wellboy — Гуси
Нагадаємо, у YouTube також назвали топ-10 авторських відео 2021 року.
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