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Ракурс
Названо найпопулярніші серед українців музичні кліпи 2021 року, фото:

У топ-10 улюблених кліпів українців тільки один рідною мовою (ВІДЕО)

1 гру 2021, 13:28
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YouTube, популярний відеосервіс, традиційно представив рейтинг найпопулярніших серед українців кліпів поточного року.

У цьогорічному топ-10 лише один кліп українською мовою. Про це повідомляється в офіційному блозі компанії «Google Україна».

Топ-10 найпопулярніших кліпів 2021 року виглядає так:


  • LOBODA — Родной (Премьера клипа, 2021)
  • Султан Лагучев — Горький вкус | Премьера клипа 2021
  • Minelli — Rampampam | Official Video
  • MORGENSHTERN — ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]
  • NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — КРАСНОЕ ВИНО
  • Тина Кароль — Скандал (Премьера 2021)
  • Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА
  • Artik & Asti — Истеричка (Official Video)
  • Супер Жорик — Чао! Чао! Премьера клипа 2021
  • Wellboy — Гуси

Нагадаємо, у YouTube також назвали топ-10 авторських відео 2021 року.

Джерело: Ракурс


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