Названі найпопулярніші серед українців ролики 2021 року, фото:

https://racurs.ua/ua/n163836-10-naypopulyarnishyh-sered-ukrayinciv-rolykiv-2021-roku-nazvaly-v-youtube.html

Ракурс

YouTube, популярний відеосервіс, традиційно представив рейтинг відео, які у поточному році зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.

У 2021 році лідером за кількістю переглядів в Україні стало розслідування Олексія Навального про «палац Путіна» на узбережжі Чорного моря, який, за інформацією російського опозиціонера, збудований за корупційні гроші. Про це повідомляється в офіційному блозі компанії «Google Україна».

Зазначається, що серед авторських відео 2021 року українські користувачі більше дивилися інтерв’ю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент.

Топ-10 2021 року виглядає так: