Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Названі найпопулярніші серед українців ролики 2021 року, фото:
10 найпопулярніших серед українців роликів 2021 року назвали в YouTubehttps://racurs.ua/ua/n163836-10-naypopulyarnishyh-sered-ukrayinciv-rolykiv-2021-roku-nazvaly-v-youtube.htmlРакурс
YouTube, популярний відеосервіс, традиційно представив рейтинг відео, які у поточному році зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.
У 2021 році лідером за кількістю переглядів в Україні стало розслідування Олексія Навального про «палац Путіна» на узбережжі Чорного моря, який, за інформацією російського опозиціонера, збудований за корупційні гроші. Про це повідомляється в офіційному блозі компанії «Google Україна».
Зазначається, що серед авторських відео 2021 року українські користувачі більше дивилися інтерв’ю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент.
Топ-10 2021 року виглядає так:
- «Дворец для Путина. История самой большой взятки»
- «Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?»
- «Ивангай — где он пропадал / вДудь»
- «Папик — 1 серия — 2 сезон | Премьера сериала 2021»
- «ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !»
- «Холостяк 11 — Выпуск 1 от 05.03.2021»
- «MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона»
- «ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал»
- «Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]"
- «ШОУ «МАСКА» | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1»
Читайте також
Дудь вирізав з інтерв’ю блогера-українця тему голодомору і репресій
.
Штам «омікрон» — нова Ебола чи наше благо?
Не вакцинацією єдиною: що не так з українським COVID-сертифікатом про одужання
Справа порнографа: обвинувальний вирок за… секс із власною дружиною
Верховний суд виправдав учасника АТО, засудженого за те, що під час бойового завдання втратив… китайського ножа
Загрузка...