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Ракурс
Названі найпопулярніші серед українців ролики 2021 року, фото:

10 найпопулярніших серед українців роликів 2021 року назвали в YouTube

1 гру 2021, 12:43
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YouTube, популярний відеосервіс, традиційно представив рейтинг відео, які у поточному році зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.

У 2021 році лідером за кількістю переглядів в Україні стало розслідування Олексія Навального про «палац Путіна» на узбережжі Чорного моря, який, за інформацією російського опозиціонера, збудований за корупційні гроші. Про це повідомляється в офіційному блозі компанії «Google Україна».

Зазначається, що серед авторських відео 2021 року українські користувачі більше дивилися інтерв’ю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент.


Топ-10 2021 року виглядає так:

  • «Дворец для Путина. История самой большой взятки»
  • «Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?»
  • «Ивангай — где он пропадал / вДудь»
  • «Папик — 1 серия — 2 сезон | Премьера сериала 2021»
  • «ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !»
  • «Холостяк 11 — Выпуск 1 от 05.03.2021»
  • «MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона»
  • «ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал»
  • «Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]"
  • «ШОУ «МАСКА» | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1»

Джерело: Ракурс


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