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Ракурс
Названы самые популярные среди украинцев ролики 2021 года

10 самых популярных среди украинцев роликов в 2021 году назвали в YouTube

1 дек 2021, 12:43
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YouTube, популярный видеосервис, традиционно представил рейтинг видео, которые в этом году собрали наибольшее количество просмотров в Украине.

В 2021 году лидером по количеству просмотров в Украине стало расследование Алексея Навального о «дворце Путина» на побережье Черного моря, который, по информации российского оппозиционера, построен за коррупционные деньги. Об этом сообщается в официальном блоге компании «Google Украина».

Отмечается, что среди авторских видео 2021 года украинские пользователи больше всего смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент.


Топ-10 2021 года выглядит так:

  • «Дворец для Путина. История самой большой взятки»
  • «Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?»
  • «Ивангай — где он пропадал / вДудь»
  • «Папик — 1 серия — 2 сезон | Премьера сериала 2021»
  • «ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !»
  • «Холостяк 11 — Выпуск 1 от 05.03.2021»
  • «MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона»
  • «ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал»
  • «Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]"
  • «ШОУ «МАСКА» | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1»

Источник: Ракурс


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