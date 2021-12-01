Названы самые популярные среди украинцев ролики 2021 года

https://racurs.ua/n163836-10-samyh-populyarnyh-sredi-ukraincev-rolikov-v-2021-godu-nazvali-v-youtube.html

Ракурс

YouTube, популярный видеосервис, традиционно представил рейтинг видео, которые в этом году собрали наибольшее количество просмотров в Украине.

В 2021 году лидером по количеству просмотров в Украине стало расследование Алексея Навального о «дворце Путина» на побережье Черного моря, который, по информации российского оппозиционера, построен за коррупционные деньги. Об этом сообщается в официальном блоге компании «Google Украина».

Отмечается, что среди авторских видео 2021 года украинские пользователи больше всего смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент.

Топ-10 2021 года выглядит так: