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Названы самые популярные среди украинцев ролики 2021 года
10 самых популярных среди украинцев роликов в 2021 году назвали в YouTubehttps://racurs.ua/n163836-10-samyh-populyarnyh-sredi-ukraincev-rolikov-v-2021-godu-nazvali-v-youtube.htmlРакурс
YouTube, популярный видеосервис, традиционно представил рейтинг видео, которые в этом году собрали наибольшее количество просмотров в Украине.
В 2021 году лидером по количеству просмотров в Украине стало расследование Алексея Навального о «дворце Путина» на побережье Черного моря, который, по информации российского оппозиционера, построен за коррупционные деньги. Об этом сообщается в официальном блоге компании «Google Украина».
Отмечается, что среди авторских видео 2021 года украинские пользователи больше всего смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент.
Топ-10 2021 года выглядит так:
- «Дворец для Путина. История самой большой взятки»
- «Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?»
- «Ивангай — где он пропадал / вДудь»
- «Папик — 1 серия — 2 сезон | Премьера сериала 2021»
- «ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !»
- «Холостяк 11 — Выпуск 1 от 05.03.2021»
- «MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона»
- «ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал»
- «Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]"
- «ШОУ «МАСКА» | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1»
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