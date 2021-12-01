https://racurs.ua/n163835-zelenskiy-dal-da-vinchi-geroya-ukrainy-i-nagradil-zolotoy-zvezdoy.html

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Президент Украины Владимир Зеленский наградил званием Герой Украины ветерана войны на Донетчине из «Правого сектора» Дмитрия Коцюбайло (позывной «Да Винчи»).

Вручение государственных наград, посвященное 30-й годовщине всеукраинского референдума о независимости, состоялось после выступления Зеленского в Раде.

Первым Зеленский наградил командира 1-й отдельной штурмовой роты ДУК «Правый сектор» Дмитрия Коцюбайла. За личное мужество, проявленное в защите суверенитета и территориальной целостности, Коцюбайло было присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая звезда».

Указ о награждении также опубликован на сайте президента, он датирован вчерашним днем.

Сегодня Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого І степени академика НАН Украины Юрия Шемшученко, орденом князя Ярослава Мудрого ІІ степени — бывшего судью КСУ и экс-главу Центризбиркома Владимира Шаповала, орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня — академика НАН Бориса Гринева.

Еще ряд деятелей получили ордена княгини Ольги, «За заслуги», звание народных и заслуженных артистов, учителей, архитекторов, врачей и юристов.

Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи) — командир 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса «Правый сектор». Он был активным участником Майдана и пошел воевать на восток в 18 лет. Он бросил обучение в художественной академии ради фронта.

Напомним, ранее мы сообщали, что медика Светлану Землину, которая рискуя собственной жизнью вытаскивала раненых бойцов из-под обстрела, совершенного российскими войсками возле населенного пункта Шумы 26 марта, наградили офицерским орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.