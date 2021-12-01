Закон о столице требует доработать спецпредставитель ФРГ

https://racurs.ua/n163834-zakon-o-stolice-trebuet-dorabotat-specpredstavitel-frg.html

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Закон о столице, который большинство в Раде планирует рассмотреть в ближайшие дни, раскритиковал специальный посланник правительства Федеративной Республики Германии по вопросам децентрализации в Украине Георг Мильбрадт.

Он встретился с мэром Киева Виталием Кличко. Как сообщили в пресс-службе КГГА, Мильбрадт считает, что в законе «есть ряд моментов, которые неучтены и должны быть доработаны».

Специальный посланник рассказал, что тщательно изучал законопроект. И определил в нем много недоработок.

Закон о столице — это сегодня не только вопрос мэра Киева Кличко. Потому что в случае принятия законопроекта в таком виде и принятия изменений в Конституцию, касающихся местного самоуправления, подобная ситуация может сложиться в других городах и затронуть главу каждого украинского города, — заявил посланник правительства ФРГ.

Кличко считает, что поспешное принятие закона о столице ограничит полномочия местного самоуправления и демократические права киевлян.

Он напомнил, что у столицы особое место в административно-территориальном устройстве, а Конституция предусматривает отдельные особенности осуществления государственной власти и местного самоуправления для Киева. Эти отношения регулирует закон 1999 года.

У мэра есть претензии к обновленному тексту законопроекта № 2143−3, например, к положению о том, что «Киевскую городскую государственную администрацию не может возглавлять Киевский городской голова».

Напомним, что 20 октября профильный комитет подготовил законопроект «О городе Киеве — столице Украины» к рассмотрению депутатов. В основе документа — разделение должностей мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Эти должности сейчас занимает Кличко.

Закон о Киеве перераспределяет полномочия. Сейчас решения принимаются Киевсоветом, а выполняет их КГГА. В других городах советы, которые являются выборными, имеют свои исполнительные органы, а администрации, которые формируются государством, функционируют отдельно.

Проект предусматривает, что мэр Киева останется председательствующим в Киевсовете и возглавит новый исполнительный орган. Глава КГГА станет исключительно представителем государства, который будет присматривать за соблюдением законов местными властями.

Обособление органов исполнительной власти и КГГА поддержал Совет Европы, эксперты которого анализировали проект.

Важным изменением является восстановление в Киеве районных советов. Идею приветствуют эксперты СЕ, но научно-экспертное управление ВР считает, что в предложенном виде ее реализация невозможна, потому что в документе отсутствуют механизмы формирования и правил деятельности советов.

В целом, в Совете Европы считают, что при доработке предыдущие рекомендации СЕ были учтены лишь частично. И даже доработанный законопроект полностью не соответствует Европейской хартии местного самоуправления.