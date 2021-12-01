Появилась реакция «слуг» на инициативу Зеленского о множественном гражданстве

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Законопроект о двойном гражданстве, внесение которого 1 декабря во время выступления о внутреннем и внешнем положении Украины в Верховной Раде анонсировал президент Владимир Зеленский, прокомментировал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Не двойное, а множественное гражданство. Множественное гражданство — это наше программное обещание. Президент представляет этот законопроект. Мы его поддержим… По голосованию будем смотреть (сколько нужно голосов для принятия — ред.). Посмотрим, как другие нардепы будут реагировать на это, — сказал Арахамия журналистам 1 декабря в кулуарах парламента.

Глава монобольшинства также ответил, будет ли в перечне стран Россия.

Это не будет касаться РФ. Точно не будет страны-агрессора, — заявил депутат.

Ранее сегодня во время традиционного выступления Зеленский пообещал внести в парламент законопроект о двойном гражданстве. По словам президента, им смогут воспользоваться представители украинской диаспоры в США и Канаде. По его мнению, изменения в законодательстве позволят украинцам во всем мире впервые «чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины».