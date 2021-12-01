Закон о двойном гражданстве Зеленский пообещал внести в Раду 1 декабря

В Украине введут двойное гражданство, фото: НБУ

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Владимир Зеленский, президент Украины, обещает сегодня, 1 декабря, внести в парламент законопроект о двойном гражданстве.

Об этом Зеленский заявил во время выступления о внутреннем и внешнем положении Украины в Верховной Раде.

Касаясь темы возможного введения двойного гражданства, Зеленский в своем выступлении подчеркнул, что им могут воспользоваться представители украинской диаспоры в США и Канаде.

Важная составляющая нашей международной политики — поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, живущих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства, — подчеркнул он.



По мнению Зеленского, благодаря таким изменениям в законодательство, украинцы по всему миру впервые «почувствуют себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины».