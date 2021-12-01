Закон про подвійне громадянство Зеленський пообіцяв внести до Ради 1 грудня

Закон про подвійне громадянство Зеленський пообіцяв внести до Ради 1 грудняhttps://racurs.ua/ua/n163827-zakon-pro-podviyne-gromadyanstvo-zelenskyy-poobicyav-vnesty-do-rady-1-grudnya.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, обіцяє сьогодні, 1 грудня, внести до парламенту законопроект про подвійне громадянство.
Про це Зеленський заявив під час сьогоднішнього виступу про внутрішнє і зовнішнє становище України у Верховній Раді.
Торкаючись теми можливого запровадження подвійного громадянства, Зеленський у своєму виступі наголосив на тому, що ним можуть скористатися представники української діаспори в США та Канаді.
Важлива складова нашої міжнародної політики — підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, що живуть у США, Канаді та ЄС, є питання множинного громадянства, — наголосив він.
На думку Зеленського, завдяки таким змінам до законодавства, українці по всьому світу вперше «почуватимуться не діаспорою, не людьми українського походження, а громадянами України».