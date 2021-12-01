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Ракурс
В Україні запровадять подвійне громадянство, фото: НБУ

Закон про подвійне громадянство Зеленський пообіцяв внести до Ради 1 грудня

1 гру 2021, 11:08
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Володимир Зеленський, президент України, обіцяє сьогодні, 1 грудня, внести до парламенту законопроект про подвійне громадянство.

Про це Зеленський заявив під час сьогоднішнього виступу про внутрішнє і зовнішнє становище України у Верховній Раді.

Торкаючись теми можливого запровадження подвійного громадянства, Зеленський у своєму виступі наголосив на тому, що ним можуть скористатися представники української діаспори в США та Канаді.


Важлива складова нашої міжнародної політики — підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, що живуть у США, Канаді та ЄС, є питання множинного громадянства, — наголосив він.

На думку Зеленського, завдяки таким змінам до законодавства, українці по всьому світу вперше «почуватимуться не діаспорою, не людьми українського походження, а громадянами України».

Джерело: Ракурс


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