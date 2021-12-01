Ермак. Фото:

https://racurs.ua/n163832-ne-daval-nikakih-komand-ermak-otricaet-sryv-vagnerovcev.html

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Андрей Ермак, глава Офиса президента, отрицает, что давал указание перенести операцию по задержанию «вагнеровцев».

Также он повторил тезис, что никакой операции не было. Об этом он рассказал в интервью для «РБК-Украина».

Я, конечно, не давал Бурбе никаких команд. Нас упрекают, что мы сначала отрицали операцию, а затем признали ее. Я хочу это объяснить. Подчеркну: никакой санкционированной операции, о которой говорит господин Бурба, не было, — сказал Ермак.

Глава ОП добавил, что вместо этого существовала операция по документированию боевиков — «и это прекрасная операция, блестяще проведенная нашей разведкой». Ермак подчеркнул, что президент Владимир Зеленский не давал согласия на проведение операции. Также Ермак повторил слова Зеленского, что это была операция неукраинских спецслужб.

В частности, глава Офиса президента поделился деталями знакомства с экс-начальником Главного управления разведки Василием Бурбой.

Аваков представил нас друг другу и сказал: «А теперь оставлю вас вдвоем». И дальше господин Бурба начал мне рассказывать о том, что ему известно о якобы существовании каких-то пленок, на которых есть мой брат, и что он может помочь мне решить какую-то проблему, — заявил Ермак.

Глава ОП якобы ответил Бурбе, что у него нет проблем и ничего не нужно «решать».

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский полностью отрицал свою причастность к спецоперации по попытке задержания «вагнеровцев». По его словам, план, предусматривавший посадку обманом в Украине самолета с вагнеровцами, он никогда не одобрил бы как авантюрный.

Источник: РБК-Украина