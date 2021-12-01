Єрмак. Фото:

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Андрій Єрмак, голова Офісу президента, заперечує, що давав вказівку перенести операцію із затримання «вагнерівців».

Також він повторив тезис, що жодної операції не було. Про це він розповів у інтервʼю РБК-Україна.

Я, звісно, не давав Бурбі жодних команд. Нам дорікають, що ми спочатку заперечували операцію, а потім визнали її. Я хочу це пояснити. Підкреслю: жодної санкціонованої операції, про яку каже пан Бурба, не було, — сказав Єрмак.

Голова ОП додав, що натомість існувала операція із документування бойовиків — «і це чудова операція, блискуче проведена нашою розвідкою». Єрмак наголосив, що президент Володимир Зеленський не давав згоди на проведення операції. Також Єрмак повторив слова Зеленського про те, що то була операція не українських спецслужб.

Зокрема, очільник Офісу президента поділився деталями знайомства з екс-начальником Головного управління розвідки Василем Бурбою.

Аваков представив нас один одному і сказав: «А тепер залишу вас удвох». І далі пан Бурба почав мені розповідати про те, що йому відомо про нібито існування якихось плівок, на яких є мій брат, і що він може допомогти мені розвʼязати якусь проблему, — заявив Єрмак.

Голова ОП нібито відповів Бурбі, що він не має проблем і нічого не потрібно «вирішувати».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський повністю заперечив свою причетність до спецоперації зі спроби затримання «вагнерівців». За його словами, план, який передбачав посадку обманом в Україні літака з вагнерівцями він би ніколи не схвалив як авантюрний.

Джерело: РБК-Україна