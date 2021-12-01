Чи підтримують українці запровадження воєнного стану, встановили соціологи

Володимир Зеленський, фото: Вінницька ОДА

https://racurs.ua/ua/n163831-chy-pidtrymuut-ukrayinci-zaprovadjennya-voiennogo-stanu-vstanovyly-sociology.html

Ракурс

Запровадження воєнного стану у відповідь на нарощування Росією військ вздовж кордонів з Україною з метою ймовірного вторгнення не підтримують більшість українців.

Про це свідчать результати проведеного в період з 26 по 29 листопада соцопитування, результати якого опубліковані на сайті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Запровадження воєнного стану в такій ситуації підтримують 32,8% українців, не підтримують — 58,1%. Ще 9,1% опитаних не змогли або відмовилися відповісти.

Крім того, більшість респондентів (51,6%) вважають, що в разі можливого повномасштабного вторгнення Росії Зеленський не буде здатним ефективно спрацювати як Верховний головнокомандувач. Протилежної думки дотримуються 35,9% опитаних, не змогли чи відмовилися відповідати на це питання 12,5% опитаних.

Опитування проводилося методом телефонного інтерв’ю в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих територій, у ньому взяли участь 1 тис. 203 респонденти.