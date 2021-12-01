Як у НАТО планують відповісти на агресію РФ, вказав Столтенберг

https://racurs.ua/ua/n163830-yak-u-nato-planuut-vidpovisty-na-agresiu-rf-vkazav-stoltenberg.html

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Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, повідомив, як Північноатлантичний альянс планує відповісти на агресію Росії. З його слів, наслідками агресивних дій Москви можуть бути санкції.

Економічні санкції та політична реакція є частиною того, про що ми обговорили сьогодні, серед іншого, зі Сполученими Штатами. Ми представляємо 50% ВВП світу, і, звичайно ж, це має значення, коли країни-члени НАТО обговорюють використання економічних санкцій у відповідь на поведінку Росії, — сказав генеральний секретар НАТО представникам ЗМІ у Ризі після зустрічі з главами МЗС Альянсу.

На цій нараді сторони також обговорювали військове нарощування Росії поблизу наших кордонів.

Столтенберг нагадав, що НАТО являє собою не орган, а платформу, де члени Європейського Союзу, Канада і Північна Америка об'єднуються для політичної дискусії, формулювання рішень, які приймають окремо взяті країни.

Росія недооцінила рішучість країн-членів НАТО щодо санкцій і їх продовження після незаконної анексії Криму в 2014 році, — зауважив він.



Очільник військово-політичного блоку також нагадав, що НАТО може призупинити політичну співпрацю з Росією.

Столтенберг вказав, що після тимчасової окупації Криму НАТО прийняло важливе рішення щодо посилення сил і присутності на східних флангах Альянсу.