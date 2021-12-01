Как в НАТО планируют ответить на агрессию РФ, указал Столтенберг

Как в НАТО планируют ответить на агрессию РФ, указал Столтенбергhttps://racurs.ua/n163830-kak-v-nato-planiruut-otvetit-na-agressiu-rf-ukazal-stoltenberg.htmlРакурс
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, сообщил, как Североатлантический альянс планирует ответить на агрессию России. По его словам, последствиями агрессивных действий Москвы могут быть санкции.
Экономические санкции и политическая реакция являются частью того, что мы обсудили сегодня, среди прочего, с Соединенными Штатами. Мы представляем 50% ВВП мира, и, конечно же, это важно, когда страны-члены НАТО обсуждают использование экономических санкций в ответ на поведение России, — сказал генеральный секретарь НАТО представителям СМИ в Риге после встречи с главами МИД Альянса.
На этом совещании стороны также обсуждали военное наращивание России близ границ Украины.
Столтенберг напомнил, что НАТО являет собой не орган, а платформу, где члены Европейского Союза, Канада и Северная Америка объединяются для политической дискуссии, формулировки решений, принимаемых отдельно взятыми странами.
Россия недооценила решимость стран-членов НАТО по поводу санкций и их продления после незаконной аннексии Крыма в 2014 году, — отметил он.
Глава военно-политического блока также напомнил, что НАТО может приостановить политическое сотрудничество с Россией.
Столтенберг указал, что после временной оккупации Крыма НАТО приняло важное решение по усилению сил и присутствию на восточных флангах Североатлантического союза.