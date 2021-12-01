Зеленский выступил в Раде — что президент пообещал народу

https://racurs.ua/n163829-zelenskiy-vystupil-v-rade-chto-prezident-poobeschal-narodu.html

Ракурс

Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде. Большая часть выступления касалась достижений власти, в конце президент рассказал, что центральные власти планируют делать дальше в стране.

Зеленский пообещал немало: новые мосты (810 штук), новые электрички (80 штук), новые поезда Интерсити+ (10 штук), новый флот для национальной авиакомпании UNA (20 самолетов к 2025 году), 15 тыс. км новых дорог за два года, больше зарплаты врачам (не менее 20 тыс. грн с нового года).

Кроме того, Украина будет второй страной в мире, где проведут перепись населения в сотрудничестве с компанией Apple (первые были США). Зеленский анонсировал перепись на февраль 2023 года.

Другие обещания:

в 2022 году финансирование обороны и безопасности превысит 320 млрд. грн;

Украина начинает строить военный завод по изготовлению современных дронов;

совместно с Великобританией Украина реализует проект развития ВМС Украины на 1,7 млрд фунтов;

Украина строит с Турцией первый корвет для ВМС;

имплементация Соглашения об ассоциации с Евросоюзом;

в «Дії» добавят функцию смены «прописки» (регистрации) онлайн;

обустройство государственной границы по всему периметру страны;

программа кредитования «Украинская мечта» (кредит по ставке 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости в новом жилье, электромобиля и получения образования или изменения профессии).

термомодернизация, которая начнется в следующем году, будут утеплять многоэтажки, школы и больницы;

«Крымская платформа» станет международной организацией.

Напомним, что президент внесет законопроект об экономическом паспорте украинца. По его словам, дети будут получать выплаты от государства за использование украинских недр. Деньги можно будет потратить на обучение или купить жилье.

Кроме того, президент внесет законопроект о двойном гражданстве для диаспоры.