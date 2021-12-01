Зеленский. Фото: istock

https://racurs.ua/n163828-vtoroy-srok-zelenskogo-stalo-izvestno-otnoshenie-ukraincev-infografika.html

Ракурс

Второй срок президента Украины Владимира Зеленского не поддерживают большинство граждан Украины.

58,2% не хотят, чтобы действующий президент переизбирался на должность. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного социологического института (КМИС).

Переизбрание Зеленского поддерживают 34,3% опрошенных украинцев.

Опрос проводился 26−29 ноября методом телефонных интервью на основе случайной выборки номеров. Были опрошены 1 тыс. 203 респондента, проживающие во всех регионах, кроме оккупированных. Выборка репрезентативна для взрослого населения. Погрешность не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 12%, 1,4% — для показателей, близких до 5%.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что есть люди, которые боятся, что он может пойти на второй срок.