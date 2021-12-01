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Ракурс
Зеленський. Фото: istock

Другий термін Зеленського — стало відомо ставлення українців (ІНФОГРАФІКА)

1 гру 2021, 11:17
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Другий термін президента України Володимира Зеленського не підтримують більшість громадян України.

58,2% не хочуть, аби чинний президент переобирався на посаду. Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного соціологічного інституту (КМІС).

Натомість переобрання Зеленського підтримують 34,3% опитаних українців.

Другий термін Зеленського. Інфографіка: КМІС


Опитування проводилося 26−29 листопада методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів. Було опитано 1 тис. 203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах, крім окупованих. Вибірка репрезентативна для дорослого населення. Похибка не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський заявив, що є люди, які бояться, що він може піти на другий термін.

Джерело: Ракурс


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