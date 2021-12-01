Зеленський. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163828-drugyy-termin-zelenskogo-stalo-vidomo-stavlennya-ukrayinciv-infografika.html

Ракурс

Другий термін президента України Володимира Зеленського не підтримують більшість громадян України.

58,2% не хочуть, аби чинний президент переобирався на посаду. Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного соціологічного інституту (КМІС).

Натомість переобрання Зеленського підтримують 34,3% опитаних українців.

Опитування проводилося 26−29 листопада методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів. Було опитано 1 тис. 203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах, крім окупованих. Вибірка репрезентативна для дорослого населення. Похибка не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський заявив, що є люди, які бояться, що він може піти на другий термін.