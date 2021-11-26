Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n163635-zelenskyy-poskarjyvsya-na-jyttya-usi-boyatsya-mogo-drugogo-terminu-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, заявив, що є люди, які бояться, що він може піти на другий термін.

Ця заяв Зеленського прозвучала під час прес-марафону сьогодні, 26 листопада.

І навіть якщо я не піду на другий термін — вони так бояться! — Гордон (журналіст Дмитро Гордон — ред.) аж із штанів вискакує: «Не повинен йти! Не повинен! Не повинен! Не повинен», — заявив Зеленський. — Ну, господи боже мій, чи це найголовніше? Я там не бачу, як діти мої ростуть. Оце я повинен. Винен тільки їм… позорище.

Зеленський під час президентської кампанії 2019 року пообіцяв, що йде лише на один термін. На початку листопада цього року Гордон в ефірі одного з українських телеканалів нагадав про цю обіцянку чинного президента, заявивши, що, «навіть якщо рейтинг Володимира Зеленського на момент закінчення його каденції буде 90%, він все одно має піти».

Пообіцяв один термін — іди. Тримай слово. Дорожче за стримане слово нічого немає, — наголосив тоді Гордон.



Нагадаємо, Зеленський під час сьогоднішнього прес-марафону пожалівся, що через журналістів у нього та його дітей немає особистого життя.