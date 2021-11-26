Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n163635-zelenskiy-pojalovalsya-na-jizn-vse-boyatsya-moego-vtorogo-sroka-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что есть люди, которые боятся, что он может уйти на второй срок.

Это заявление Зеленского прозвучало во время пресс-марафона сегодня, 26 ноября.

Они так боятся, что я пойду на второй срок. Гордон аж из штанов выпрыгивает: «Не должен идти! Не должен! Не должен!». Боже мой. Разве это главное? Я не вижу как мои дети растут. Я должен только им. Позорище.

И даже если я не пойду на второй срок — они так боятся! — Гордон (журналист Дмитрий Гордон — ред.) из штанов выскакивает: «Не должен идти! Не должен! Не должен! Не должен», — заявил Зеленский. — Ну, господи боже мой, разве это главное? Я там не вижу, как мои дети растут. Это я должен. Должен только им… позорище.

Зеленский во время президентской кампании 2019 года пообещал, что идет только на один срок. В начале ноября этого года Гордон в эфире одного из украинских телеканалов напомнил об этом обещании действующего президента, заявив, что «даже если рейтинг Владимира Зеленского на момент окончания его каденции будет 90%, он все равно должен уйти».

Пообещал один срок — иди. Держи слово. Дороже сдержанного слова ничего нет, — подчеркнул тогда Гордон.



Напомним, Зеленский во время сегодняшнего пресс-марафона посетовал, что из-за журналистов у него и его детей нет личной жизни.