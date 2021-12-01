Зеленський виступив у Раді - що президент пообіцяв народу

https://racurs.ua/ua/n163829-zelenskyy-vystupyv-u-radi-scho-prezydent-poobicyav-narodu.html

Ракурс

Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Більша частина виступу стосувалася здобутків влади, наприкінці президент розповів, що центральна влада планує робити далі.

Зеленський пообіцяв чимало: нові мости (810 штук), нові електрички (80 штук), нові поїзди Інтерсіті+ (10 штук), новий флот для національної авіакомпанії UNA (20 літаків до 2025 року), 15 тисяч км нових доріг за два роки), більші зарплати лікарям (щонайменше 20 тис. грн з нового року).

Крім того, Україна буде другою країною у світі, де проведуть перепис населення у співпраці з компанією Apple (першими були США). Зеленський анонсував перепис на лютий 2023 року.

Інші обіцянки:

у 2022 році фінансування оборони та безпеки перевищить 320 млрд грн;

Україна розпочинає будувати воєнний завод з виготовлення сучасних дронів;

спільно з Великою Британією Україна реалізує проєкт розвитку ВМС України на 1,7 млрд фунтів;

Україна будує з Туреччиною перший корвет для ВМС;

імплементація Угоди про асоціацію з Євросоюзом;

в «Дії» додадуть функцію зміни «прописки» (реєстрації) онлайн;

облаштування державного кордону по всьому периметру країни;

програма кредитування «Українська мрія» (кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості в новому житлі, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії).

термомодернізація, яка почнеться наступного року — будуть утеплювати багатоповерхівки, школи та лікарні;

«Кримська платформа» стане міжнародною організацією.

Нагадаємо, що президент внесе законопроект про економічний паспорт українця. За його словами, діти будуть отримувати виплати від держави за використання українських надр. Гроші можна буде витратити на навчання чи купити житло.

Крім того, президент внесе законопроект про подвійне громадянство для діаспори.