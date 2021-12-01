Поддерживают ли украинцы введение военного положения, установили социологи

Владимир Зеленский, фото: Винницкая ОГА

https://racurs.ua/n163831-podderjivaut-li-ukraincy-vvedenie-voennogo-polojeniya-ustanovili-sociologi.html

Ракурс

Введение военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границ с Украиной с целью вероятного вторжения не поддерживают большинство украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты проведённого в период с 26 по 29 ноября соцопроса, результаты которого опубликованы на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

Введение военного положения в такой ситуации поддерживают 32,8% украинцев, не поддерживают — 58,1%. Еще 9,1% опрошенных затруднились или отказались ответить.

Кроме того, большинство респондентов (51,6%) считают, что в случае возможного полномасштабного вторжения России Зеленский не сможет эффективно сработать как Верховный главнокомандующий. Противоположного мнения придерживаются 35,9% опрошенных, не смогли или отказались ли отвечать на этот вопрос 12,5% опрошенных.

Опрос проводился методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий, в нем приняли участие 1 тыс. 203 респондента.