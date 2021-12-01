Закон про столицю вимагає доопрацювати спецпредставник ФРН

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Закон про столицю, який монобільшість у Раді планує розглянути найближчими днями, розкритикував спеціальний посланник уряду Федеративної Республіки Німеччини з питань децентралізації в Україні Георг Мільбрадт.

Він зустрівся з мером Києва Віталієм Кличком. Як повідомили у прес-службі КМДА, Мільбрадт вважає, що в законі «є низка моментів, які невраховані і повинні бути доопрацьовані».

Спеціальний посланник розповів, що ретельно вивчав законопроект. І визначив у ньому багато недопрацювань.

Закон про столицю — це сьогодні не тільки питання мера Києва Кличка. Бо в разі ухвалення законопроекту в такому вигляді та ухвалення змін до Конституції, що стосуються місцевого самоврядування, подібна ситуація може скластися в інших містах і торкнутися очільника кожного українського міста, — заявив посланець уряду ФРН.

Кличко вважає, що поспішне ухвалення закону про столицю обмежить повноваження місцевого самоврядування та демократичні права киян.

Він нагадав, що столиця має особливе місце в адміністративно-територіальному устрої, а Конституція передбачає для Києва окремі особливості здійснення державної влади та місцевого самоврядування. Наразі ці відносини регулює закон 1999 року.

В мера є претензії до оновленого тексту законопроекту № 2143−3, наприклад, до положення про те, що «Київську міську державну адміністрацію не може очолювати Київський міський голова».

Нагадаємо, що 20 жовтня, профільний комітет підготував законопроєкт «Про місто Київ — столицю України» до розгляду депутатів. В основі документу — розділення посад мера Києва та голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), обидві з яких зараз обіймає Кличко.

Закон про Київ перерозподіляє повноваження. За чинним законодавством, рішення нині ухвалюються Київрадою, а виконує їх КМДА. В інших містах ради, які є виборними, мають власні виконавчі органи, а адміністрації, які формуються державою, функціонують окремо.

Проект передбачає, що мер Києва залишиться головуючим у Київраді та очолить її новий виконавчий орган. Голова КМДА стане виключно представником держави, що наглядатиме за дотриманням законів місцевою владою.

Відокремлення органів виконавчої влади та КМДА підтримала Рада Європи, експерти якої аналізували проект.

Важливою зміною є відновлення у Києві районних рад. Ідею вітають експерти РЄ, але науково-експертне управління ВР вважає, що в запропонованому вигляді її реалізація неможлива, бо в документі відсутні механізми формування та правил діяльності рад.

Загалом у Раді Європи вважають, що при доопрацюванні попередні рекомендації РЄ було враховано лише частково. І навіть доопрацьований законопроект не повністю відповідає Європейській хартії місцевого самоврядування.