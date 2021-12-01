Зеленський дав «Да Вінчі» Героя України і нагородив «Золотою зіркою»

https://racurs.ua/ua/n163835-zelenskyy-dav-da-vinchi-geroya-ukrayiny-i-nagorodyv-zolotou-zirkou.html

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Президент України Володимир Зеленський нагородив званням Герой України ветерана війни на Донеччині з «Правий сектор"Дмитра Коцюбайла (позивний «Да Вінчі»).

Вручення державних нагород, присвячене 30-й річниці всеукраїнського референдуму про незалежність, відбулося після виступу Зеленського в Раді.

Першим Зеленський нагородив командира 1-ї окремої штурмової роти ДУК «Правий сектор"Дмитра Коцюбайла. За особисту мужність, виявлену в захисті суверенітету та територіальної цілісності, Коцюбайлу було надано звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка».

Указ про нагородження також опубліковано на сайті президента, він датований вчорашнім днем.

Також сьогодні Зеленський нагородив орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня академіка НАН України Юрія Шемшученка, орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня — колишнього суддю КСУ та ексглаву Центрвиборчкому Володимира Шаповала, орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня — академіка НАН України Бориса Гриньова.

Ще низка діячів отримали ордени княгині Ольги, «За заслуги», звання народних та заслужених артистів, вчителів, архітекторів, лікарів та юристів.

Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі) — командир 1-ї окремої штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор». Він був активним участником Майдану й пішов воювати на схід у 18 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що медика Світлану Земліну, яка ризикуючи власним життям витягувала поранених бійців з-під обстрілу, здійсненого російськими військами біля населеного пункту Шуми 26 березня, нагородили офіцерським орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.