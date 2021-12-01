Кива поссорился с матерями погибших военных в Раде

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Ракурс

Илья Кива, скандальный нардеп от пророссийской политсилы ОПЗЖ, в Верховной Раде 1 декабря поссорился с матерями погибших солдат на Донбассе. Словесную перепалку Кива устроил в ответ на замечания из-за общения с журналистами на русском языке.

Извините, пожалуйста, а в туалете, на каком языке мне разговаривать?, — заявил парламентарий.

Конфликт начался с того, что мать убитого Евгения Харченко Наталья сделала нардепу замечание, который в тот момент давал комментарий для СМИ. Женщину возмутил факт общения народного депутата на русском языке в стенах Рады. Далее в диалог с Кивой вступила Ирина Рыжак, сына которой убил снайпер в 2014 году в Докучаевске.

Мы никогда не откажемся от нашего языка, — заявила Рыжак.



Впоследствии Кива сказал, что сейчас он не находится на трибуне Верховной Рады, поэтому не обязан общаться на украинском языке.