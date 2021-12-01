Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n163846-pryamye-peregovory-s-rossiey-v-rade-raskritikovali-zayavlenie-zelenskogo.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, во время выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием сегодня, 1 декабря, заявил о необходимости проведения прямых переговоров с Россией, чтобы вернуть Донбасс.

В оппозиции это заявление Зеленского уже подвергли критике, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Так, лидер фракции голос Ярослав Железняк в комментарии журналистам заявил, что нет смысла вести переговоры с преступниками «направляющими на вас по меньшей мере пистолет, а возможно и гаубицу».

Резнуло достаточно сильно, но это недопустимо. Если это было политическое заявление, которое интерпретируется как прямые переговоры, это очень плохо. Переговоры могут проходить только через международных партнеров, — подчеркнул Железняк.

В «Европейской солидарности» заявили, что считают такие инициативы «сценарием Кремля» и «абсолютной капитуляцией».

Это ключевая реплика этого послания, которая означает, что нам готовят капитуляцию. Прямые переговоры — это сценарий Кремля, это «зрада», это абсолютная капитуляция. Наша фракция совсем не поддерживает возможности каких-либо прямых переговоров с Россией, — подчеркнула сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Геращенко добавила, что за время президентства Зеленского в ежегодном послании в Верховную Раду ни разу «не прозвучало, кто же оккупировал Крым и Донбасс».

Экс-премьер Арсений Яценюк, выступая сегодня на Киевском форуме безопасности, заявил, что украинские власти должны безотлагательно инициировать проведение саммита союзников нашего государства с участием США, Великобритании, Германии и Франции, по результатам которого будет заключено новое соглашение союзников о поддержке, защите и помощи Украине и украинской армии.

Не новый Будапештский меморандум, а новое соглашение союзников о поддержке, защите и помощи Украине и украинской армии, поскольку наши союзники должны ясно осознать: защищая Украину, каждый из них защищает свои страны, а все мы вместе защищаем свободу и демократию в мире против путинской диктатуры и авторитаризма, — подчеркнул Яценюк.

В то же время в «Слуге народа» поддерживают инициативу Зеленского.

Если мы хотим не имитировать, а заниматься процессом, нужно в лоб задавать вопросы России, садиться за стол переговоров. Если же они не садятся, а притворяются — снова будет идти война. Поэтому, мне кажется, это абсолютно правильная риторика, — заявил лидер фракции Давид Арахамия.

По словам Арахамии, к выводу о необходимости проведения прямых переговоров между Украиной и Россией пришли «все члены переговорной группы в «нормандском формате».

Все понимают, что Россия — участник процесса со стороны так называемых террористических организаций, она их координирует, дает задачи, финансирует. Поэтому, мне кажется, это правильный шаг, — добавил Арахамия.

Источник: «Интерфакс-Украина»