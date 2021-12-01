Погибшие. Фото: новинарня

https://racurs.ua/n163847-shest-ukrainskih-voennyh-pogibli-na-fronte-za-noyabr-foto.html

Ракурс

Война на Донбассе унесла жизни шестерых украинских воинов за прошлый месяц. Двое военнослужащих — из 79-й десантно-штурмовой, по одному — из 128-й горно-штурмовой, 24-й и 54-й механизированных бригад и 8-го полка спецназначения.

Двое полегли в Донецкой области, четверо — в Луганской области. Об этом сообщает «Новинарня».

Сергей Елисеев родился 17 января 1990 года в Днепре. На войне Елисеев с 2015 года. Сержант, командир боевой машины — командир отделения подразделения. Сергей погиб 2 ноября под Павлополем в Донецкой области. Похоронили бойца в Днепре на Аллее Героев Краснопольского кладбища. Остались жена, пятилетний сын, родители, бабушка и прабабушка, пережившая Голодомор и Вторую мировую войну.

Виталий Павлысько не дожил три недели до своего 48-летия. Он родился 29 ноября 1973 года в Яворове на Львовщине. Главный сержант 7-й механизированной роты 3-го механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Даниила. 7 ноября российские боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Новозвановки в Луганской области из запрещенного вооружения. От ранений Павлысько погиб на месте. Похоронили воина на Новом кладбище в городе Яворов. Остались родители, жена, дочь и сын.

12 ноября в зоне проведения ООС в Луганской области погибли от подрыва двое воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Мастер-сержант Вадим Федосеев родился 1 октября 1970 года в селе Бурилово Николаевской области. Был главой подразделения. В 79-ю бригаду Федосеев пришел еще в 1992 году. 44-летний подполковник, начальник воздушно-десантной службы 79 отшбр Руслан Прусов также отдал войскам большую часть жизни. Он родился 2 января 1977 года в Болграде в Одесской области. В «79-ке» он служил с 2002 года. Руслан Прусов погиб вместе с Вадимом Федосеевым 12 ноября во время выполнения боевого задания в результате подрыва автомобиля. Похоронили Руслана Прусова на Почетном секторе Мишковского кладбища в Николаеве.

Старший солдат, снайпер подразделения 8-го отдельного полка специального назначения Уберт Мрачковский родился 12 июля 1988 года. В 2006 году был призван на срочную службу, которую отслужил в 80-м отдельном аэромобильном полку и решил остаться в войске, подписав контракт на пять лет. Участвовал в боях за Саур-Могилу в составе 51-й отдельной механизированной бригады, был ранен. Также участвовал в боях за Дебальцево. Погиб 19 ноября в районе Прицепыловки в Луганской области — пуля попала ему в голову. Похоронили бойца в Хмельницком. Остались тетя, жена и двое детей.

Али Наиб Алхасли родился 22 января 1992 года в столице Азербайджана — Баку. Старший солдат, старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы. 26 ноября Али находился на боевом дежурстве близ Новомихайловки, когда в него попал вражеский снайпер. Похоронили Али Наиба Алхасли по мусульманскому обычаю на Аллее славы в Харькове. Остались мать и младший брат в Азербайджане и жена в Харькове.

Источник: Новинарня