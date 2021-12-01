Путин ответил Киеву на прямые переговоры предложением НАТО о сепаратном соглашении

https://racurs.ua/n163848-putin-otvetil-kievu-o-pryamyh-peregovorah-predlojeniem-nato-o-separatnom-mire.html

Ракурс

Владимир Зеленский предложил 1 декабря в Раде провести прямые переговоры с Россией по Донбассу.

В ответ из Москвы пришли другие сигналы. Сначала спикер Путина Дмитрий Песков на брифинге традиционно сказал, что для разрешения конфликта на Донбассе Зеленскому нужно говорить не с Путиным, а с группировками ЛДНР, поскольку «это внутриукраинский конфликт».

Это гражданская война, которая была спровоцирована событиями 2014 года, и Россия не является ее стороной, — повторил Песков тезис, давно используемый россиянами.

Впоследствии сам Владимир Путин выступил с программной речью, в которой предложил НАТО заключить стратегическое соглашение, по которому Североатлантический союз возьмет на себя обязательство не расширяться на восток.

Тема юридических гарантий нерасширения НАТО на восток станет главным предметом переговоров России и США в ближайшее время. Об этом хозяин Кремля сегодня сказал на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам, сообщается в трансляции мероприятия.

Путин предложил Западу «начать по этому поводу предметные переговоры».

Отмечу, что нам нужны именно правовые, юридические гарантии безопасности", — сказал президент РФ.



30 ноября миссия США при НАТО призвала Россию к деэскалации на границе Украины и переговорам.

«Ракурс» сообщал, что прямые переговоры с Россией хочет провести президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил 1 декабря во время выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием к парламенту.