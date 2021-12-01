Київ увійшов у сотню найдорожчих міст світу

Оновлено рейтинг найдорожчих міст світу, фото: Autoua.net

https://racurs.ua/ua/n163850-kyyiv-uviyshov-u-sotnu-naydorojchyh-mist-svitu.html

Ракурс

Київ розташувався на 88-й сходинці у щорічному рейтингу найдорожчих та найдешевших для проживання міст світу, опублікованому сьогодні, 1 грудня, Economist Intelligence Unit.

Зазначається, що столиця України у цьому році перемістилася на 13 сходинок у рейтингу, що є однією з найбільших змін у рейтингу за рік загалом.

Перше місце посів ізраїльський Тель-Авів, посунувши на другу сходинку Париж. За рік місто піднялося з п’ятого місця через посилення ізраїльського шекелю щодо долара, а також значне зростання цін на транспорт та продукти харчування.

Водночас найбільше в рейтингу за рік впала столиця Італії Рим, опустившись на 16 позицій — тепер Рим на 48 місці. Причина цього — різке падіння цін на продукти та одяг.

Найдешевшим містом у рейтингу, як і в 2020 році, залишається Дамаск. За ним йде столиця Ливії Тріполі. Обидва міста є столицями постраждалих від громадянських воєн держав і стоять перед низкою економічних і політичних викликів.

У десятку найдорожчих міст світу входять: