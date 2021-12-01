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Ракурс
Оновлено рейтинг найдорожчих міст світу, фото: Autoua.net

Київ увійшов у сотню найдорожчих міст світу

1 гру 2021, 14:58
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Київ розташувався на 88-й сходинці у щорічному рейтингу найдорожчих та найдешевших для проживання міст світу, опублікованому сьогодні, 1 грудня, Economist Intelligence Unit.

Зазначається, що столиця України у цьому році перемістилася на 13 сходинок у рейтингу, що є однією з найбільших змін у рейтингу за рік загалом.

Перше місце посів ізраїльський Тель-Авів, посунувши на другу сходинку Париж. За рік місто піднялося з п’ятого місця через посилення ізраїльського шекелю щодо долара, а також значне зростання цін на транспорт та продукти харчування.

Водночас найбільше в рейтингу за рік впала столиця Італії Рим, опустившись на 16 позицій — тепер Рим на 48 місці. Причина цього — різке падіння цін на продукти та одяг.

Найдешевшим містом у рейтингу, як і в 2020 році, залишається Дамаск. За ним йде столиця Ливії Тріполі. Обидва міста є столицями постраждалих від громадянських воєн держав і стоять перед низкою економічних і політичних викликів.


У десятку найдорожчих міст світу входять:

  • Тель-Авів (Ізраїль);
  • Париж (Франція);
  • Сингапур;
  • Цюрих (Швейцарія);
  • Гонконг;
  • Нью-Йорк (США);
  • Женева (Швейцарія);
  • Копенгаген (Данія);
  • Лос-Анджелес (США);
  • Осака (Японія).

Джерело: Ракурс


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