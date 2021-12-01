Джо Байден, фото: Matt Johnson

https://racurs.ua/ua/n163853-bayden-zatelefonuie-zelenskomu-do-i-pislya-peregovoriv-z-putinym-iermak.html

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Джо Байден, президент США, проведе телефонні розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським до та після майбутніх переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про це в інтерв’ю агентству «РБК-Україна».

Я думаю, що і до, і після. Точно буде одна розмова з президентом, а може бути і дві. Може бути, до — з держсекретарем, а потім — з президентом. Але точно буде, — запевнив Єрмак.

За словами Єрмака, в української влади контакти з американцями наразі «на дуже високому рівні практично кожні кілька днів».

Наприкінці листопада американські ЗМІ повідомили, що в грудні по відеозв’язку можуть відбутися переговори між Байденом та Путіним. На думку аналітиків, ці переговори, зокрема, можуть бути спрямовані на пошук шляхів зниження напруженості між сторонами на тлі зростання останнім часом ймовірності російської агресії проти України.

Джерело: «РБК-Україна»