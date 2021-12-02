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Разумков Третьяковой - Я тебе не солнце, Галя
Разумков Третьяковой — Я тебе не солнце, Галя (ВИДЕО)https://racurs.ua/n163924-razumkov-tretyakovoy-ya-tebe-ne-solnce-galya-video.htmlРакурс
Дмитрий Разумков, экс-спикер Верховной Рады и скандальная нардеп из «Слуги народа» Галина Третьякова поспорили 2 декабря в парламенте во время внесения правок в государственный бюджет на 2021 год.
Видео дискуссии парламентариев в Телеграме обнародовал депутат от «ЕС» Алексей Гончаренко.
Солнце, я тебя уважаю, — обратилась Третьякова к коллеге.
Во-первых, я тебе не солнце! Во-вторых, Галя, это автор, это все, читай матчасть, — ответил Разумков.
Отметим, что на тот момент на пленарном заседании Рады в течение нескольких часов рассматривались поправки в бюджет-2021.
Напомним, сегодня в ходе рассмотрения законопроекта № 6298 нардеп от «Слуги народа» извинился перед коллегой из «Евросолидарности».
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