Разумков Третьяковой - Я тебе не солнце, Галя

https://racurs.ua/n163924-razumkov-tretyakovoy-ya-tebe-ne-solnce-galya-video.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, экс-спикер Верховной Рады и скандальная нардеп из «Слуги народа» Галина Третьякова поспорили 2 декабря в парламенте во время внесения правок в государственный бюджет на 2021 год.

Видео дискуссии парламентариев в Телеграме обнародовал депутат от «ЕС» Алексей Гончаренко.

Солнце, я тебя уважаю, — обратилась Третьякова к коллеге.

Во-первых, я тебе не солнце! Во-вторых, Галя, это автор, это все, читай матчасть, — ответил Разумков.



Отметим, что на тот момент на пленарном заседании Рады в течение нескольких часов рассматривались поправки в бюджет-2021.

Напомним, сегодня в ходе рассмотрения законопроекта № 6298 нардеп от «Слуги народа» извинился перед коллегой из «Евросолидарности».