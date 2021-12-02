Убийство депутата Госдумы – суд объявил приговор члену «Правого сектора». Фото: Грати

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За убийство депутата Госдумы России Дениса Вороненкова судили бывшего главу «Правого сектора» Ярослава Тарасенко.

Шевченковский районный суд признал его виновным и назвал соучастником преступления. По версии следствия, Тарасенко был водителем киллера, пишет издание «Ґрати».

Мужчину также признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия. Тарасенко приговорили к 12 годам лишения свободы.

При этом коллегия оправдала второго подсудимого — харьковчанина Александра Лося, ранее судимого за разбой. По версии прокуратуры, он следил за экс-депутатом накануне убийства. Коллегия решила, что его вина не доказана.

Дело рассматривала коллегия из двух судей и трех присяжных. Процесс шел больше трех лет.

По версии следствия, Александр Лось по просьбе криминального авторитета из Харькова Юрия Василенко собрал группу людей для убийства депутата.

Напомним, российский депутат был убит 23 марта 2017 года, когда выходил из гостиницы со своим охранником. Преступление совершил доброволец батальона «Донбасс» Павел Паршов. Самого киллера застрелил охранник политика.

Вороненков был одним из свидетелей Генеральной прокуратуры по делу о государственной измене президента-беглеца Виктора Януковича.

Источник:«Ґрати»