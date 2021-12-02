Убивство депутата Держдуми – суд оголосив вирок члену «Правого сектора». Фото: Грати

https://racurs.ua/ua/n163923-ubyvstvo-deputata-derjdumy-sud-ogolosyv-vyrok-chlenu-pravogo-sektora.html

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За вбивство депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова судили колишнього голову «Правого сектору» Ярослава Тарасенка.

Шевченківський районний суд визнав його винним та назвав співучасником злочину. За версією слідства, Тарасенко був водієм кілера, пише видання «Ґрати».

Чоловіка також визнали винним у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Тарасенка засудили до 12 років позбавлення волі.

При цьому колегія виправдала другого підсудного — харків’янина Олександра Лося, раніше судимого за розбій. За версією прокуратури, він стежив за екс-депутатом напередодні вбивства. Колегія вирішила, що його провину не доведено.

Справу розглядала колегія із двох суддів та трьох присяжних. Процес тривав понад три роки.

За версією слідства, Олександр Лось на прохання кримінального авторитету з Харкова Юрія Василенка зібрав групу людей для вбивства депутата.

Нагадаємо, російського депутата вбили 23 березня 2017 року, коли виходив з готелю зі своїм охоронцем. Злочин вчинив доброволець батальйону «Донбас» Павло Паршов. Самого кілера застрелив охоронець політика.

Вороненков був одним зі свідків Генеральної прокуратури у справі про державну зраду президента-втікача Віктора Януковича.

Джерело: «Ґрати»