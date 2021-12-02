Алек Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок. Фото: CNN

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Ракурс

Популярний американський актор Алек Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок пістолета, який здійснив трагічний постріл на зйомках фільму «Раст».

Голлівудська зірка зробила таку заяву під час першого великого інтерв’ю після інциденту в жовтні. Подробиці того трагічного дня Болдвін розповів телеканалу ABC News, передає BBC.

Ну, курок не був натиснутий. Я не натиснув на спусковий гачок. Повертаючись у минуле, думаю, що я міг зробити? Вона була людиною, яку любили всі, хто працював з нею, і подобалася всім, хто працював з нею, нею захоплювалися… Навіть зараз мені важко повірити, що вона пішла… Я б ніколи не націлив на когось пістолет і не натиснув на курок. Ніколи, — стверджує артист.

Актор відзначив, що у нього не було підстав підозрювати, що в пістолеті може бути бойова куля. Також він заявив, що поняття не має, як вона потрапила у револьвер.

Хтось поклав у зброю бойовий патрон. Кулю, якої навіть не мало бути в тому приміщенні, — каже він.

Журналіст Джордж Стефанополус зазначив, що інтерв’ю вийшло дуже напруженим. Він описав 63-річного Болдвіна як «спустошеного», однак «дуже відвертого» та «прямого».

Нагадаємо, трагедія сталася 21 жовтня на знімальному майданчику фільму «Раст» в американському штаті Нью-Мексико. Правоохоронці встановили, Болдвін повинен був стріляти холостими патронами, проте один з них виявився бойовим. Куля розірвалася, поранивши режисера Джоела Соузу і оператора українського походження Галину Хатчінс, яка незабаром померла в лікарні.

Слідчі встановили, що револьвер на знімальному майданчику Болдвіну передав помічник режисера Дейв Холлс, який наголосив, що зброя безпечна. Сам Холлс отримав її від менеджера зі збройового реквізиту Ханни Гутьєррес-рід. Її адвокати стверджують, що вона не знає, як у зброї виявився бойовий патрон.

Зараз це найголовніше питання, на яке намагається відповісти слідство.

Джерело: BBC