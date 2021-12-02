“Слуга” вибачився перед “ЄС” у Раді

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Ракурс

Нардеп зі «Слуги народу» вибачився перед колегою з «Євросолідарності» під час розгляду у Верховній Раді проекту закону № 6298 про внесення змін до закону про держбюджет на 2021 рік щодо реалізації інфраструктурних проектів.

Те, що ми зараз бачимо у залі, — це відсутність парламентського консенсусу і вміння працювати разом, вміння побудувати діалог. В подальшому ми обов’язково будемо розраховувати на думку кожної фракції і групи при ухваленні закону. Я прошу перейти в конструктивну роботу Верховної Ради, — зазначив нардеп Андрій Мотовиловец під час пленарного засідання Ради 2 грудня.

Далі з мотивів виступила нардеп від «Євросолідарності» Ірина Геращенко, яка зазначила, що «слуги» повинні вибачитися перед нардепом Ніною Южаніною, думку якої вони проігнорували раніше.

Іноді вибачення звучить так, як це вимовив Мотовиловец. Можливо і Фролов щось подібне скаже… Під час розгляду законопроекту № 5600 була «пірова перемога» монобільшості, коли всі поправки поставили на підтвердження, намагаючись таким чином видресирувати опозицію. Важливо визнавати свої помилки, вибачатися. Хоча потрібно було б сказати: Шановна «ЄС», ви не отримали ваших 12 хв на поправки, шановна Ніна Южаніна, ми це визнаємо… Мотовиловец міг би взяти ще хвилину і звернутися до Южаніної… Це був би компроміс, — зазначила Геращенко.

Представник «Слуги народу» вирішив взяти слово й відреагувати на репліку Геращенко.

Якщо треба принести вибачення Южаніній, я приношу вибачення, що її точку зору не було почуто в законі № 5600. Ніно Петрівно, прошу вибачення, — заявив «слуга» Мотовиловец.



Вибачення «слуги» парламентарі зустріли оплесками.