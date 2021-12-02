«Слуга» извинился перед «ЕС» в Раде

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Ракурс

Нардеп от «Слуги народа» извинился перед коллегой из «Евросолидарности» во время рассмотрения в Верховной Раде проекта закона № 6298 о внесении изменений в закон о госбюджете-2021 в части реализации инфраструктурных проектов.

То, что мы сейчас видим в зале, это отсутствие парламентского консенсуса и умения работать вместе, умения строить диалог. В дальнейшем, мы обязательно будем учитывать мнение каждой фракции и группы при принятии закона. Я прошу перейти к конструктивной работе Верховной Рады, — отметил нардеп Андрей Мотовиловец во время пленарного заседания Рады 2 декабря.

Далее по мотивам выступила нардеп от «Евросолидарности» Ирина Геращенко, которая отметила, что «слуги» должны извиниться перед депутатом Ниной Южаниной, мнение которой они проигнорировали раньше.

Иногда извинение звучит так, как это произнес Мотовиловец. Возможно, и Фролов что-то подобное скажет… Во время рассмотрения законопроекта № 5600 была «пировая победа» монобольшинства, когда все поправки поставили на подтверждение, пытаясь таким образом выдрессировать оппозицию. Важно признавать свои ошибки, извиняться. Хотя, нужно было бы сказать: Уважаемая «ЕС», вы не получили ваших 12 мин на поправки, уважаемая Нина Южанина, мы это признаем… Мотовиловец мог бы взять еще минуту и обратиться к Южаниной… Это был бы компромисс, — отметила Геращенко.

Представитель «Слуги народа» решил взять слово и отреагировать на реплику Геращенко.

Если надо принести извинения Южаниной, я приношу извинения, что ее точка зрения не была услышана в законе № 5600. Нина Петровна, прошу прощения, — заявил «слуга» Мотовиловец.



Извинения «слуги» парламентарии встретили аплодисментами.