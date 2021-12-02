Рада разрешила выплату «тысячи Зеленского» вакцинированным

https://racurs.ua/n163920-rada-razreshila-vyplatu-tysyachi-zelenskogo-vakcinirovannym.html

Ракурс

Выплату бонуса вакцинированным, который предложил президент Украины, узаконили в Верховной Раде.

Парламент 2 декабря принял закон об изменениях в бюджете Украины на 2021 год. Речь идет о выплате помощи застрахованным гражданам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных для предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

За закон № 6297 проголосовали 253 нардепа.

Закон предусматривает увеличение доходной части бюджета за счет поступлений НДС по импорту на 10,2 млрд. грн. Эти деньги направят на программу «єПідтримка» (5 млрд. грн), меры по борьбе с COVID-19 (2,2 млрд. грн).

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал 1 тыс. грн за прививку двумя дозами вакцины. За эти средства, начисленные на виртуальный счет в приложении «Дія», граждане смогут с 19 декабря: приобрести абонемент в спортзал, фитнес-клуб, билеты в кинотеатр, театр, музей, концертный зал, купить билеты для путешествий внутри страны — на внутренние авиа — и железнодорожные рейсы, книги.

Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение четырех месяцев после дня поступления средств.

Сегодня глава Кабмина Денис Шмигаль заявил, что на выплаты вакцинированным от коронавируса в этом году из госбюджета выделят 8 млрд грн, вместо 3 млрд грн, как планировали ранее.