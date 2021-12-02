Рада дозволила виплату "тисячі Зеленського" вакцинованим, фото - 24 канал

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Ракурс

Виплату бонусу вакцинованим, який запропонував президент України, уможливили у Верховній Раді.

Парламент 2 грудня ухвалив закон про зміни у бюджет України на 2021 рік. Йдеться про виплати допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

За закон № 6297 проголосували 253 нардепа.

Закон передбачає збільшення дохідної частини бюджету за рахунок надходжень ПДВ з імпорту на 10,2 млрд. грн. Ці гроші спрямують на програму «єПідтримка» (5 млрд. грн), заходи боротьби з COVID-19 (2,2 млрд. грн).

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1 тис. грн за щеплення двома дозами вакцини. За ці кошти, нараховані на віртуальний рахунок у додатку «Дія», громадяни зможуть з 19 грудня: придбати абонемент у спортзал, фітнес-клуб, квитки у кінотеатр, театр, музей, концертний зал, купити квитки для мандрівок усередині країни — на внутрішні авіа- та залізничні рейси, книги.

Скористатись нарахованою сумою можна буде упродовж чотирьох місяців після дня надходження коштів.

Сьогодні очільник Кабміну Денис Шмигаль заявив, що на виплати вакцинованим від коронавірусу цього року з держбюджету виділять 8 млрд грн, замість 3 млрд грн, як планували раніше.