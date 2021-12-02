За «тисячу Зеленського» дозволять купувати книги. Фото: itc.ua

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Тисячу за вакцинацію зможуть отримати українці, які щепилися від коронавірусу. Урядова програма стартує 19 грудня.

Гроші можна буде витратити і на купівлю книг. Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, урядова команда працює для того, щоб людям було зручно скористатись 1 тис. грн за участь в кампанії вакцинації, а бізнес отримав необхідну підтримку.

Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів. Проаналізувавши втрати від карантину в книговиданні, вирішено, що 1 тис. грн можна буде витратити на придбання книг, — сказала міністр.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що кожен українець, який вакцинується від коронавірусу, отримає 1 тис. грн. Щоб отримати кошти, потрібно зробити два щеплення. Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн. Стільки ж — на початку 2022 року.

Тисячу гривень можна буде витратити на культурні заходи, театри, концерти, книги, кіно, туризм Україною. Громадянин з цим сертифікатом чи депозитом зможе обрати кілька послуг, сумарна вартість яких не перевищуватиме 1 тис. грн. Це може бути поїздка в інше місто, відвідування музею чи театру, іншого культурного чи спортивного заходу.

Після верифікації у мобільному додатку громадяни зможуть отримати кошти на безкоштовні віртуальні банківські картки. Щеплені громадяни без «Дії» також зможуть отримати кошти, але пізніше. Цю альтернативу нині допрацьовують.