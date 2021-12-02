Як працюватиме тисяча за вакцинацію – міністр розкрив деталі. Фото: УП

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Тисячу за вакцинацію від коронавірусу зможуть отримати всі повнолітні громадяни України, які зробили два щеплення.

Як підтвердження цьому використовується зелений сертифікат у порталі державних послуг «Дія». Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Після верифікації у мобільному додатку громадяни зможуть отримати кошти на безкоштовні віртуальні банківські картки.

Щеплені громадяни без «Дії» також зможуть отримати кошти, але пізніше. Цю альтернативу нині допрацьовують.

Точний перелік послуг, за які можна буде розплатитися цими грошима, ще формується. Ця тисяча гривень не буде оподатковуватися та не завадить субсидіям.

Після нарахування на віртуальну картку коштами можна скористатися протягом чотирьох місяців. Якщо гроші так і не використаються, то сума повернеться державі.

Коштами можна буде розраховуватися лише у визначених підприємствах. Вивести гроші на іншу картку чи використати на інші послуги буде неможливо. Програма передбачає підтримку тих галузей, які найбільше постраждали від коронакризи.

Ініціатива стартує з 19 грудня та триватиме впродовж 2022 року. Держава закумулює стільки коштів, скільки необхідно для виконання програми.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що кожен українець, який вакцинується від коронавірусу, отримає 1 тис. грн. Щоб отримати кошти, потрібно зробити два щеплення. Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн. Стільки ж — на початку 2022 року.

Тисячу гривень можна буде витратити на культурні заходи, театри, концерти, книги, кіно, туризм Україною. Громадянин з цим сертифікатом чи депозитом зможе обрати кілька послуг, сумарна вартість яких не перевищуватиме 1 тис. грн. Це може бути поїздка в інше місто, відвідування музею чи театру, іншого культурного чи спортивного заходу.