Зеленський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163885-zelenskyy-pryznachyv-novyh-suddiv-sered-nyh-ti-hto-sudyv-uchasnykiv-maydanu.html

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Володимир Зеленський, президент України, призначив на посади 28 суддів.

Відповідні укази було опубліковано на сайті президента 1 грудня.

Двоє з призначених суддів у 2018 році отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності. Зокрема за те, що переслідували учасників Революції гідності у 2014 році.

Суддя Святошинського райсуду Києва Андрій Ключник у 2014 році відправив за ґрати активіста Олександра Костуру за участь у протестах. Тимчасова слідча комісія з перевірки суддів загальної юрисдикції дала висновок, що його рішення суперечило закону.

Суддя Дарницького райсуду Києва Петро Заруба позбавив на три місяці прав водія учасницю Автомайдану нібито за непокору вимогам поліції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Указ про звільнення судді Печерського районного суду Києва Оксани Царевич скасував Верховний суд. Одіозну суддю звинувачували в незаконному позбавленні водійських прав активістів Автомайдану під час Революції гідності. Указ про її звільнення було ухвалене 17 березня.