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Ракурс
Громадянство для діаспори - президент вніс у Раду два законопроекти

Громадянство для діаспори — президент вніс у Раду два невідкладних законопроекти

2 гру 2021, 10:32
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Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про подвійне (множинне) громадянство.

1 грудня, анонсуючи ініціативу, Зеленський наголосив на тому, що новими законами, які він внесе в Раду, зможуть скористатися представники української діаспори.

На сайті парламенту текстів нових двох законів наразі немає. Законопроекти отримали статус невідкладних.


Проект закону № 6369 має назву «Про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства», а закон № 6368 — «Про внесення змін до закону України „Про громадянство України“ щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України».

У вересні тема подвійного громадянства обговорювалася під час візиту Зеленського до США і зустрічей з представниками української діаспори.

Джерело: Ракурс


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