Громадянство для діаспори - президент вніс у Раду два законопроекти

https://racurs.ua/ua/n163884-gromadyanstvo-dlya-diaspory-prezydent-vnis-u-radu-dva-zakonoproekty.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про подвійне (множинне) громадянство.

1 грудня, анонсуючи ініціативу, Зеленський наголосив на тому, що новими законами, які він внесе в Раду, зможуть скористатися представники української діаспори.

На сайті парламенту текстів нових двох законів наразі немає. Законопроекти отримали статус невідкладних.

Проект закону № 6369 має назву «Про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства», а закон № 6368 — «Про внесення змін до закону України „Про громадянство України“ щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України».

У вересні тема подвійного громадянства обговорювалася під час візиту Зеленського до США і зустрічей з представниками української діаспори.