Гражданство для диаспоры — президент внес в Рада два неотложных законопроекта

https://racurs.ua/n163884-grajdanstvo-dlya-diaspory-prezident-vnes-v-rada-dva-neotlojnyh-zakonoproekta.html

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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о двойном (множественном) гражданстве.

1 декабря, анонсируя инициативу, Зеленский в парламенте отметил, что новыми законами, которые он внесет в Раду, смогут воспользоваться представители украинской диаспоры.

На сайте парламента текстов новых двух законов пока нет. Законопроекты получили статус неотложных.

Проект закона № 6369 имеет название «О предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства», а закон № 6368 — «О внесении изменений в закон Украины „О гражданстве Украины“ относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины».

В сентябре тема двойного гражданства обсуждалась во время визита Зеленского в США и встречи с представителями украинской диаспоры.